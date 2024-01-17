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Блинкен рассказал об огромных ресурсах российской армии

Блинкен заявил, что Россия обладает огромными ресурсами для ведения спецоперации

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Luis Barron/Global Look Press

У России существуют огромные ресурсы для проведения специальной военной операции на Украине. Об этом в ходе панельной дискуссии на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что в данный момент между Украиной и Россией идет «яростный бой».

«Россия обладает огромными ресурсами», — сказал Блинкен.

Также он признался, что не видит перспектив переговоров о долгосрочном перемирии на Украине.

Кроме того, Энтони Блинкен пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Киев, несмотря на текущие проблемы в финансировании.

До этого помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что западная коалиция, возглавляемая Соединенными Штатами, расширяет масштабы проведения подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По его словам, Белый дом пытается заручиться двухпартийной поддержкой, чтобы выделить необходимые ресурсы для поставки Украине вооружения.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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