В Херсонской области сбили направленные на школу и больницу ракеты

Система противовоздушной обороны (ПВО) в Херсонской области сбила две ракеты американского производства Storm Shadow. Об этом сообщил у себя в Telegram-канале глава региона Владимир Сальдо.

Он рассказал, что украинские военные пытались атаковать Генический муниципальный округ. Ракеты сбили в районе населенного пункта Поповка на подлете.

По его словам, ракеты были нацеленные на школу и медицинское учреждение. Он отметил, что в инциденте никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

До этого дежурные средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Белгородской области. В Минобороны РФ заверили, что аппарат был уничтожен.

Утром этого дня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ за минувшие сутки обстреляли территорию региона 38 раз.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.