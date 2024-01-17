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Военный эксперт назвал уязвимые места немецких танков Leopard

Военный эксперт Живов: немецкие танки Leopard уязвимы перед российскими БПЛА

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Mindaugas Kulbis/AP

Несмотря на целый ряд достоинств танки Leopard-2 остаются уязвимыми на поле боя. Такое мнение в беседе с Lenta.ru выразил военный эксперт Алексей Живов.

По его словам, единственным хорошо защищенным местом немецкого танка можно назвать лобовую проекцию.

«Дело в том, что Leopard в принципе довольно уязвимая боевая машина, бронирование и у первого, и у второго слабое (имеются в виду Leopard-1 и Leopard-2. — Ред.). Это связано с тем, под какую концепцию войны создавался танк. Наш БПЛА «Ланцет» наверняка может поразить Leopard и в борт, и в крышу, и в заднюю проекцию. Не удастся, наверное, только в лобовую», — пояснил Живов.

По его мнению, современные немецкие танки высокотехнологичны, удобны для экипажа, у них хорошие оружейные стволы, прицелы и электронное оборудование. Кроме того, благодаря мощным двигателям «Леопарды» подвижны — «хотя из-за худшей проходимости чаще застревают».

Однако в современной войне с применением беспилотников эти плюсы уже не играют решающей роли. Российские БПЛА «Ланцет» могут подлететь к танку с любой стороны и поразить его, в этом им помогают в том числе средства автоматического захвата цели.

2 января российская армия вывела из строя взвод танков Leopard-2A6 на Сватовском направлении. Минобороны опубликовало кадры уничтожения бронетехники военнослужащими общевойскового объединения группировки войск «Запад».

8 января стало известно, что большинство танков Leopard 2 на Украине не работает.

Ранее в США заявили о низком качестве техники НАТО, поставляемой на Украину.

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