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В США заявили, что не видят перспектив долгосрочного перемирия на Украине

Блинкен: перспектив переговоров о долгосрочном перемирии на Украине нет

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Luis Barron/Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен на полях всемирного экономического форума в швейцарском Давосе заявил, что не видит перспектив переговоров о долгосрочном перемирии на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«В настоящий момент я их (перспектив. — «Газета.Ru») не вижу», — поделился Блинкен.

Таким образом он ответил на вопрос о возможности начать консультации по мирному урегулированию ситуации на Украине.

Блинкен также пообещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что Вашингтон продолжит поддержку Киева, несмотря на текущие проблемы в финансировании.

До этого помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан говорил, что западная коалиция, возглавляемая Соединенными Штатами, расширяет масштабы проведения подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По его словам, Белый дом пытается заручиться двухпартийной поддержкой, чтобы выделить необходимые ресурсы для поставки Украине вооружения.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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