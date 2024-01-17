Захарова прокомментировал согласие Польши разместить у себя войска Германии

Заявления руководства Польши о готовности разместить у себя в стране дополнительные военные подразделения ФРГ — это элемент глобального русофобского курса. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Это антироссийский элемент глобального русофобского курса стран НАТО и конкретно этой страны», — отметила дипломат.

До этого заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна сообщила, что Польша согласна на размещение военного контингента Германии на своей территории. На сегодняшний день в Польше находятся около 10 тыс. военнослужащих США.

На прошлой неделе стало известно, что глава МИД Польши Радослав Сикорский провел встречу с сенаторами Соединенных Штатов Кристофером Кунсом и Майклом Раундсом, в ходе которой призвал США к дальнейшей всесторонней поддержке Украины.

Ранее в Польше призвали перевести оборонную промышленность Евросоюза в кризисный режим.