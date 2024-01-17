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В НАТО подтвердят поддержку Украины на полях встречи Военного комитета альянса

Бауэр: на заседании Совета Украина — НАТО будет подтверждена поддержка Киева

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Поддержку Украины подтвердят на заседании Совета УкраинаНАТО на уровне начальников генеральных штабов, которое должно пройти 17 января на полях встречи Военного комитета Североатлантического альянса. Об этом сообщил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр, открывая двухдневное совещание в Брюсселе, передает ТАСС.

«С нашими украинскими коллегами мы обсудим ситуацию на месте и подтвердим нашу поддержку Украины», — сказал он.

Накануне президент Литвы на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе заявил, что Украина должна быть в центре внимания НАТО. Он подчеркнул, что Литва окажет Киеву необходимую поддержку в переговорах между Украиной и Североатлантическим альянсом о членстве в блоке.

До этого заместитель главы министра иностранных дел Великобритании, лорд Тарик Ахмад Уимблдонский в ответ на парламентский запрос члена палаты лордов Великобритании баронессы Мэри Гуди заявил, что Лондон поддерживает Украину в ее стремлении вступить в НАТО.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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