В НАТО подтвердят поддержку Украины на полях встречи Военного комитета альянса

Поддержку Украины подтвердят на заседании Совета Украина — НАТО на уровне начальников генеральных штабов, которое должно пройти 17 января на полях встречи Военного комитета Североатлантического альянса. Об этом сообщил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр, открывая двухдневное совещание в Брюсселе, передает ТАСС.

«С нашими украинскими коллегами мы обсудим ситуацию на месте и подтвердим нашу поддержку Украины», — сказал он.

Накануне президент Литвы на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе заявил, что Украина должна быть в центре внимания НАТО. Он подчеркнул, что Литва окажет Киеву необходимую поддержку в переговорах между Украиной и Североатлантическим альянсом о членстве в блоке.

До этого заместитель главы министра иностранных дел Великобритании, лорд Тарик Ахмад Уимблдонский в ответ на парламентский запрос члена палаты лордов Великобритании баронессы Мэри Гуди заявил, что Лондон поддерживает Украину в ее стремлении вступить в НАТО.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.