Американский журналист Такер Карлсон заявил, что помощь США Киеву сотрет Украину с лица Земли. Своим мнением он поделился в авторской программе Tucker Carlson Uncensored.

По словам Карлсона, из американских налогоплательщиков выкачают примерно полтриллиона долларов, а взамен они получат стертую с лица Земли Украину. Вместе с тем США станут гораздо слабее и беднее.

Он добавил, что результатом таких трат станут бессмысленные потери и разрушения.

До этого полковник в отставке Анатолий Матвийчук говорил, что степень боеготовности украинской армии на сегодняшний день невысокая.

По его словам, существующих запасов Киеву хватит примерно на месяц при позитивном сценарии развития событий.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял в интервью американской телекомпании ABC, что украинские военные будут воевать с помощью лопат, если страны Запада перестанут поставлять Киеву оружие.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.