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ВСУ за сутки нанесли по Херсонской области 60 ударов из артиллерии

РИА Новости: ВСУ нанесли по Херсонской области 60 ударов из ствольной артиллерии

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки нанесли 60 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра в Херсонской области. Об этом журналистам сообщил источник, знакомый с ситуацией, передает РИА Новости.

«Вчера в течение дня украинская армия нанесла 40 ударов из ствольной артиллерии. С наступлением темноты Вооруженные силы Украины совершили еще 20 обстрелов», — сказал источник.

Утром 17 января министерство обороны России сообщило, что силы противовоздушной обороны России сбили четыре ракеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire и два беспилотных летательных аппарата ВСУ в Белгородской области.

До этого начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев заявлял, что средства противовоздушной обороны сбили 25 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении. Бои шли в районах населенных пунктов Старомихайловка, Пески, Спорное, Марьинка, Липовое в Донецкой народной республике.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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