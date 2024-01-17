Во Франции предрекли победу России на Украине

Французский историк и антрополог Эмманюэль Тодд предсказал победу России на Украине. Об этом он рассказал в интервью Le Figaro.

По мнению ученого, страны Запада ожидает скорый крах. Ученый основывает свои выводы на трех факторах — промышленный спад и упадок образования в Соединенных Штатах, исчезновение протестантизма как системы ценностей и рост привлекательности России в глазах остального мира.

«Давайте не будем питать никаких иллюзий. Российские усилия будут наращиваться», — пояснил историк.

В 1970-х годах Тодд предсказал развал СССР, выпустив книгу «Окончательный крах». В ней он проанализировал детали, на которые тогда никто не обращал внимания.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что необходимо не дать России победить в конфликте на Украине. Французский лидер объявил, что Париж передаст Киеву около 40 ракет SCALP, несколько сотен бомб и гаубицы Caesar.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.