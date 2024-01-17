Поставленные ВСУ американские танки Abrams получили обновленную защиту

Танки M1A1 Abrams, которые США передали Вооруженным силам Украины (ВСУ), получили блоки динамической защиты M-19 Abrams Reactive Armor Tiles (ARAT). Об этом пишет издание The Drive.

По данным журналистов, видео, на котором запечатлели обновленную машину, стали распространять в соцсетях 14 января. Там видно, как танк едет по лесистой местности, при этом корпус и блоки динамической защиты получили соответствующий камуфляж.

Блок ARAT разработан компанией Ensign-Bickford Aerospace and Defense (EBAD). Он представляет собой слой взрывчатого вещества, зажатый между двумя металлическими пластинами. Модули M-19 стоят на вооружении армии США с 2006 года.

Элементы динамической защиты взрываются при контакте с атакующим снарядом, тем самым минимизируя его воздействие на броню, объяснили эксперты. Как и другая реактивная защита, M-19 ARAT срабатывает один раз, а затем броню нужно заменять.

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