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В Италии рассказали, зачем проводить аудит поставок оружия Киеву

Грациани назвал давление на страны-отказники целью аудита поставок оружия Киеву

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Virginia Mayo/AP

Президент итальянского Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани заявил, что аудит Брюсселя, проводимый в отношении поставленного Киеву вооружения странами Евросоюза, может быть использован для давления на сопротивляющиеся поставкам страны. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Грациани, Брюссель может оказать давление на Венгрию и Словакию.

«Скорее всего, таким образом на европейском уровне станет известно не только о фактических поставках, но и о типе вооружений. Это также стало бы косвенным способом получить информацию о наличии оружия в отдельных странах — членах ЕС», — подчеркнул глава института.

Кроме того, в некоторых странах Евросоюза, таких как Германия и Франция, могут появиться евроскептики, склонные к пересмотру вопроса поставок оружия.

До этого полковник в отставке Анатолий Матвийчук говорил, что степень боеготовности украинской армии на сегодняшний день невысокая.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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