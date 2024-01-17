В ЛНР заявили, что украинские военные оставляют позиции под Красным Лиманом

Военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские военные самовольно оставляют позиции на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, украинские военные покидают позиции в районе Макеевки и Невского.

«Отмечен ряд фактов самовольного оставления позиций украинскими боевиками», — поделился Марочко.

По его словам, украинцы бегут в тыл из-за сложной оперативно-тактической обстановки, существенного снижения боевого потенциала украинских подразделений и значительных успехов ВС РФ.

До этого Минобороны РФ сообщало, что российские войска при поддержке боевых самолетов и огня артиллерии нанесли поражение военнослужащим и технике 82-й десантно-штурмовой и 116-й механизированной бригад Вооруженных сил Украины.

Бои шли в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области. Украинские войска лишились до 115 военнослужащих, трех боевых бронированных машин, гаубицы Д-20 и двух орудий Д-30.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.