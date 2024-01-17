Нидерланды и Дания передадут ВСУ два из 14 отремонтированных танка Leopard 2

Нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен заявила, что два из почти полутора десятков отремонтированных немецких танков Leopard 2, которые Нидерланды и Дания приобрели для Украины, вскоре будут переданы Киеву. Об этом со ссылкой на страницу министра в социальной сети X, сообщает РИА Новости.

По словам Оллонгрен, первые два из 14 танков Leopard 2 для Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже готовы к использованию. Министр отметила, что танки в самые краткие сроки после подготовки украинских солдат будут переданы Киеву.

Ранее депутат бундестага Германии Маркус Фабер заявил, что на Западной Украине силами немецкой компании Flensburger Fahrzeugbau GmbH будет построен центр обслуживания военной техники, в том числе танков Leopard 2.

До этого сообщалось, что бойцы Западной группировки российских войск поразили FPV-дронами сразу три танка Leopard 2 немецкого производства в Харьковской области.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.