В Британии сообщили о неизвестном беспилотнике у побережья Йемена

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при военно-морских силах страны в соцсети Х сообщило, что неизвестный беспилотник замечен к юго-востоку от йеменского города Эш-Шихр.

«UKMTO получило сообщения о неизвестном беспилотнике, замеченном примерно в 150 морских милях к юго-востоку от города Эш-Шихр, Йемен», — говорится в заявлении.

Там подчеркнули, что власти занимаются расследованием.

В Управлении добавили, что судам следует проплывать с осторожностью и сообщать UKMTO о любой подозрительной активности в этом районе.

16 января в Пентагоне заявили, что США уничтожили четыре противокорабельные баллистические ракеты движения «Ансар Алла» (йеменские хуситы), которые готовились к запуску для атаки по торговым судам и военным кораблям США в Красном море. Это произошло после атаки на контейнеровоз Gibraltar Eagle под флагом Мальты.

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.