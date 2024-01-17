Главком ВСУ отчитался перед главой Военного комитета НАТО о ситуации на фронте

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный сообщил, что он провел телефонный разговор с председателем Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром, в ходе которого рассказал ему о ситуации на фронте. Об этом главком написал в своем Telegram-канале.

По словам Залужного, они также обсудили перспективу и возможности объединения технологических усилий Украины и Североатлантического альянса «для достижения победы». В связи с этим он указал, что важную роль в военном конфликте такой интенсивности и масштаба играют именно технологии.

Главнокомандующий также указал, что обменялся с адмиралом мнениями «о тактике и стратегии» Киева и НАТО. Они также договорились «обратить внимание на ряд важных вопросов» во время заседания Совета Украина — НАТО, которое состоится 17 января. Как уточнил Залужный, он примет участие в этом совещании в онлайн-формате.

До этого британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Залужный и другие представители минобороны Украины провели встречу под Харьковом из-за опасений, что российская армия возьмет под контроль регион.

Ранее в США рассказали, как долго продлится конфликт на Украине.