Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Главком ВСУ отчитался перед главой Военного комитета НАТО о ситуации на фронте

Залужный заявил, что рассказал главе Военного комитета НАТО о ситуации на фронте

close
100%
Efrem Lukatsky/AP

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный сообщил, что он провел телефонный разговор с председателем Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром, в ходе которого рассказал ему о ситуации на фронте. Об этом главком написал в своем Telegram-канале.

По словам Залужного, они также обсудили перспективу и возможности объединения технологических усилий Украины и Североатлантического альянса «для достижения победы». В связи с этим он указал, что важную роль в военном конфликте такой интенсивности и масштаба играют именно технологии.

Главнокомандующий также указал, что обменялся с адмиралом мнениями «о тактике и стратегии» Киева и НАТО. Они также договорились «обратить внимание на ряд важных вопросов» во время заседания Совета Украина — НАТО, которое состоится 17 января. Как уточнил Залужный, он примет участие в этом совещании в онлайн-формате.

До этого британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Залужный и другие представители минобороны Украины провели встречу под Харьковом из-за опасений, что российская армия возьмет под контроль регион.

Ранее в США рассказали, как долго продлится конфликт на Украине.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами