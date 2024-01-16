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В Харькове раздались взрывы

Мэр Харькова Терехов заявил, что в городе произошли взрывы

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Shutterstock

В Харькове раздались взрывы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Игорь Терехов.

«В городе звучат взрывы», — написал чиновник.

Ранее бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер допустил, что Россия может взять Одессу и Харьков. По его мнению, избежать этого Киев сможет только в том случае, если украинский президент Владимир Зеленский запросит мирные переговоры.

До этого спикер Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что российские ракетные удары не привязаны к символическим датам, поэтому Киев не может их спрогнозировать.

10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как подчеркивают в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в ВСУ пожаловались на «уловку» российской армии.

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