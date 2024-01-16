Tasnim: США проводят эвакуацию своей военной базы «Хемо» в Сирии

Армия США начала эвакуацию своей военной базы «Хемо», расположенной на территории Сирии. Об этом со ссылкой на иранской информационное агентство Tasnim News сообщает РИА Новости.

По сведениям иранских источников, база «Хемо» эвакуируется после неоднократных нападений на нее иракских групп исламского сопротивления.

«Хемо», находящаяся в четырех километрах к западу от аэропорта Камышлы на севере сирийской провинции Эль-Хасака, является одной из самых важных американских военных баз в стране. В ней несут службу не менее 350 военнослужащих США.

Tasnim утверждает, что база является тренировочным центром, в котором американские военные обучают представителей так называемых «Сирийских демократических сил» (SDF).

Ранее в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что иранские военные выпустили по объектам в Иракском Курдистане и Сирии более 20 баллистических ракет.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.