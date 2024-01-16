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В Ираке заявили об обстреле центрального Израиля

Вооруженные группировки Ирака заявили об обстреле центрального Израиля

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Depositphotos

Шиитские вооруженные группировки Ирака в составе «Исламского сопротивления в Ираке» заявили в Telegram-канале, что поразили крылатыми ракетами дальнего действия цель в центральной части Израиля.

«Продолжая сопротивление оккупации и поддержку нашего народа в секторе Газа, бойцы «Исламского сопротивления в Ираке» в прошлые дни атаковали жизненно важную цель в центральной части сионистского образования», — отмечается в сообщении.

В публикации также говорится, что при ударе использовалась усовершенствованная крылатая ракета дальнего действия «Аркаб».

Кроме этого, представители шиитских группировок пообещали, что «продолжат наносить более интенсивные удары по опорным пунктам врага».

До этого глава Северного командования Армии обороны Израиля генерал-майор Ори Гордин сообщил о беспрецедентной готовности вооруженных сил страны к эскалации с ливанским шиитским движением «Хезболла».

Ранее военный эксперт указал на признаки континентальной войны на Ближнем Востоке.

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