Беспилотник уничтожили в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа уничтожили над Трубчевским районом Брянской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, в регионе удалось пресечь попытку украинской стороны совершить атаку с помощью беспилотника. Губернатор подчеркнул, что в результате произошедшего никто не пострадал, разрушений нет.

Ранее в министерстве обороны Российской Федерации заявили, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над Брянской областью.

О повреждениях или пострадавших при падении обломков не сообщается.

До этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Сушаны, расположенное в Климовском районе Брянской области.

Губернатор региона Александр Богомаз отметил, что во время атаки никто из местных жителей не пострадал. Тем не менее украинские военные частично повредили несколько административных зданий, а аварийные бригады в данный момент приступили к ремонтным работам и пытаются восстановить энергоснабжение.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.