Белый дом заявил, что Запад расширяет масштабы подготовки ВСУ

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что западная коалиция, возглавляемая Соединенными Штатами, расширяет масштабы проведения подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он сказал, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает ТАСС.

«Мы расширяем масштабы подготовки украинских войск», — заявил Салливан.

Он добавил, что Белый дом пытается заручиться двухпартийной поддержкой, чтобы выделить необходимые ресурсы для поставки Украине вооружения. По его словам, Вашингтон также наращивает собственную военно-промышленную базу, чтобы лишить Россию доступа к важнейшим ресурсам, которые необходимы РФ для того, чтобы сделать то же самое.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен на Всемирном экономическом форуме в Давосе пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что Вашингтон продолжит поддержку Киева, несмотря на текущие проблемы в финансировании.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Запад в Давосе.