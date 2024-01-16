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В Японии узнали о ракете КНДР, способной поразить крупнейшую базу США в Тихом океане

Sankei: гиперзвуковая ракета Северной Кореи может поразить базу США

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KRT/AP

Северная Корея недавно испытала ракету, которая способна поразить крупнейшую в Тихом океане базу США на острове Гуам, где находятся стратегические бомбардировщики и атомные подлодки Об этом пишет японское издание Sankei, которое ссылается на свои источники в Сеуле.

По информации журналистов, достичь Гуама ракете позволяет планирующая боевая часть, которая в ходе испытаний сумела развить скорость свыше десяти чисел Маха после отсоединения от носителя.

КНДР провела испытание твердотопливной баллистической ракеты средней дальности с гиперзвуковой управляемой боеголовкой 14 января. По некоторым данным, за время полета снаряд преодолел 500 км и достиг максимальной высоты 50 км.

В Евросоюзе проведение испытаний осудили и призвали власти КНДР прекратить «незаконные действия», которые, по мнению объединения, подрывают международный мир и безопасность в регионе и за его пределами.

Ранее российский генерал объяснил, зачем Северная Корея испытывает новые ракеты.

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