США и Британия нанесли новые удары по Йемену

Соединенные Штаты и Великобритания нанесли новые удары по Йемену. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в местных органах власти.

«По объектам в провинции Эль-Байда», — уточнил источник.

Накануне представитель военных сил хуситов из Йемена Яхья Сариа в интервью телеканалу «Аль-Масира», который находится под контролем движения «Ансар Алла», заявил, что ответственность за ракетную атаку на эсминец США, которая произошла 15 января, лежит на их группировке.

До этого сообщалось, что Gibraltar Eagle плыл по Аденскому заливу (на берегу которого находится Йемен), когда его с берега атаковали хуситы. В тот момент контейнеровоз находился примерно в 95 морских милях (около 361 км) к юго-востоку от йеменского порта Аден, по информации управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Центральное командование американской армии (СЕНТКОМ) сообщило, что хуситы ударили по американскому контейнеровозу Gibraltar Eagle, однако судно осталось неповрежденным и продолжило свой путь.

Ранее США отправили авианосную ударную группу в Аденский пролив из-за атак хуситов.