Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) жалуются на нарастающее давление со стороны российских военнослужащих на Купянском направлении. Об этом сообщает французский телеканал BFM TV.

«Русские валят на нас со всех сторон, они идут волнами, каждая новая волна сильнее предыдущей», — сказал солдат ВСУ по фамилии Промин.

В репортаже утверждается, что на этом направлении идут интенсивные бои на фоне ухудшения погодных условий. Другой украинских военный признался, что это выматывает, «ребята больше не выдерживают».

«Дождь, грязь, холод и, конечно, потери», — сказал он.

В рядах украинской армии также пожаловались, что их сограждане стали постепенно забывать о том, что происходит на передовой, а внимание западных стран ослабевает еще быстрее.

До этого командир разведвзвода 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ с позывным «Крым» журналистам «Украинской правды» заявлял, что непрерывные удары российских беспилотников вынуждают бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) подолгу находиться в укрытиях.

Ранее Украину впервые атаковала реактивная версия беспилотника «Герань».