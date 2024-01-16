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Словакия получила самый совершенный вариант F-16

MWM: Словакия получила истребители F-16 в самой опасной модификации

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Ole Berg-Rusten/Reuters

Военно-воздушные силы (ВВС) Словакии получили два истребителя F-16 Block 70, которая является одной из самых опасных модификаций данного самолета. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

По данным издания, истребитель Block 70 является один из самых обновленных вариантов F-16. Отмечается, что это истребители поколения 4+ с авионикой, не уступающей новейшим истребителям-невидимкам F-35.

MWM пишет, что они «являются самыми совершенными из когда-либо произведенных F-16».

Ранее заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк заявил, что на Украине начали готовить аэродромы к приему истребителей F-16. По словам замминистра, аэродромы готовят в условиях режима постоянного использования инфраструктуры для выполнения боевых задач.

До этого сообщалось, что США провели первые полетные испытания экспериментальной усовершенствованной системы управления боевыми действиями своих ВВС. 26 из заявленных ранее 28 задач и функций показали себя вполне работоспособными, считают американские военные. Что представляет собой новая система, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Ранее сообщалось, что ВСУ могут начать новое контрнаступление после получения американских истребителей F-16.

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