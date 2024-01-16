За сутки на Южно-Донецком направлении российские войска нанесли огневое поражение Вооруженным силам Украины у Владимировки и Новомихайловки. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, Киев потерял до 120 военных, две бронированные машины, артиллерийскую систему М777 американского производства и противотанковую пушку МТ-12.

До этого советник министра обороны России Андрей Ильницкий заявлял, что Вооруженные силы Украины в том состоянии, в котором они находились в феврале 2022 года, были уничтожены к маю-июню того же года, после чего Киев начал собирать вооружение у других стран.

По его словам, уже не существует прежней украинской армии и количественно, и качественно — по вооружению, а после июня 2022 года начался «второй этап», ВСУ начали собирать современное вооружение и подготовили около 150 тысяч военных специалистов.

Ранее немецкое издание Welt написало, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году.