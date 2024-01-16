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Два стратегических ракетоносца РФ выполнили полет над Японским морем

Два ракетоносца Ту-95МС выполнили семичасовой полет над Японским морем

Два российских стратегических турбовинтовых бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) РФ выполнили плановый семичасовой полет над Японским морем. Об этом говорится в заявлении Минобороны РФ.

В министерстве рассказали, что полет проходил над нейтральными водами, его длительность составила семь часов.

Сопровождали ракетоносцы экипажи самолетов Су-35с и Су-30СМ ВКС РФ.

В Минобороны подчеркнули, что полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

В декабре сообщалось, что стратегические ракетоносцы Ту-95МС российских ВКС и Хун-6К ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провели совместное воздушное патрулирование Азиатско-Тихоокеанского региона. По информации ведомства, авиагруппа провела осмотр с воздуха акваторий Японского и Восточно-Китайского морей.

До этого сообщалось, что истребители Соединенных Штатов перехватили два российских Ту-95 в зоне ПВО Аляски.

Ранее военный эксперт рассказал, что Ту-95 станет вдвое эффективнее.

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