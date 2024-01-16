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Стала известна возможная цель атаки дронов на Воронеж

Mash: аэродром Шилово мог быть возможной целью атаки дронов ВСУ на Воронеж

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Shutterstock

Возможной целью атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Воронежу мог быть военный аэродром Шилово. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, восемь украинских беспилотников двигались в сторону аэродрома.

«Все восемь украинских БПЛА летели в его сторону, пять были сбиты, три подавлены средствами РЭБ», — написал канал.

Осколки беспилотников были найдены в районе улиц Тепличной и Острогожской. Повреждения получили восемь многоэтажных домов и минимум 35 квартир, добавили в Mash.

До этого РИА Новости сообщало, что жительница одного из домов по улице Тепличная в Воронеже, где упали украинские беспилотники, рассказала о первых минутах инцидента.

По словам женщины, она живет в доме неподалеку от того, в который прилетело сбитое устройство. Поначалу она думала, что повреждена котельная. Проверить обстановку вышел ее сын, он выяснил, что обломки дрона попали в квартиру на восьмом этаже.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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