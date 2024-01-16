Российские ПВО сбили украинский дрон над Брянском

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над Брянской областью. Об этом сообщает Минобороны России.

«16 января около 13.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в оборонном ведомстве.

О повреждениях или пострадавших при падении обломков не сообщается.

До этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Сушаны, расположенное в Климовском районе Брянской области.

Губернатор региона Александр Богомаз отметил, что во время атаки никто из местных жителей не пострадал. Тем не менее украинские военные частично повредили несколько административных зданий, а аварийные бригады в данный момент приступили к ремонтным работам и пытаются восстановить энергоснабжение.

Ранее в Белгороде начали устанавливать модульные укрытия на случай обстрелов.