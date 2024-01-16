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Российские ПВО сбили украинский дрон над Брянском

Минобороны: средства ПВО сбили украинский беспилотник над Брянской областью

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Shutterstock

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над Брянской областью. Об этом сообщает Минобороны России.

«16 января около 13.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в оборонном ведомстве.

О повреждениях или пострадавших при падении обломков не сообщается.

До этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Сушаны, расположенное в Климовском районе Брянской области.

Губернатор региона Александр Богомаз отметил, что во время атаки никто из местных жителей не пострадал. Тем не менее украинские военные частично повредили несколько административных зданий, а аварийные бригады в данный момент приступили к ремонтным работам и пытаются восстановить энергоснабжение.

Ранее в Белгороде начали устанавливать модульные укрытия на случай обстрелов.

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