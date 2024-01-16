Российские силы отбили четыре атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

Вооруженные силы Российской Федерации отразили четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении, потери противникиа составили более 200 военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ в ежедневном брифинге о ходе специальной военной операции (СВО).

Уточняется, что подразделения группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии отразили четыре атаки 63-й механизированной и 25-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Червоной Дибровы в Луганской народной республике (ЛНР), а также Ямполовке в Донецкой народной республике (ДНР).

Потери противника составили до 250 военнослужащих, также были подбиты две боевые машины пехоты и шесть автомобилей.

16 января командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что украинские войска на восточном фланге сейчас находятся в состоянии «активной обороны».

До этого старший офицер пресс-центра российской группировки «Центр» Леонид Шаров заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) прекратили активность на Краснолиманском направлении. По его словам, за прошедшие сутки украинские войска не проявляли никакой активности на данном направлении. При этом артиллерия и авиация ВС РФ нанесли удары по более чем 150 целям ВСУ.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.