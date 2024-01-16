Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Брянской областью. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

«Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Суземским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — написал он.

По словам Богомаза, сейчас известно об отсутствии пострадавших и разрушений. На месте работают оперативные и экстренные службы области.

В ночь на 16 января в Минобороны сообщили об уничтожении украинских беспилотников над Воронежской областью.

Согласно сообщению ведомства, в период с 1:50 до 2:50 мск была «пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации».

При этом 10-летняя девочка пострадала в результате попадания обломков сбитого беспилотника в дом на Тепличной улице в Воронеже. У ребенка резаные раны руки, ноги и шеи. Ей потребовалась помощь медиков.

Ранее за сутки ПВО России сбила несколько тактических ракет «Точка-У».