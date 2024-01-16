В Испании выяснили, сколько страна потратила на вооружение для Украины

Испания за 1,5 года передала Украине вооружений на сумму, превышающую €130 млн. Об этом пишет испанская газета ABC.

Издание получило такие данные из попавших в ее распоряжение отчетов, которые подготовил госсекретарь по торговле и направил конгрессу.

При этом журналисты отметили, что за тот же период власти получили разрешения на экспорт вооружений на гораздо большую сумму — €515 млн. но выяснилось, что «не все поставки реализуются сразу же».

В отчетах говорится, что за 2022 год военный экспорт из Испании превысил €4 млрд. Это на 24% больше, чем в 2021 году. Причем 60% от общего объема поставок были предназначены странам-членам Евросоюза и НАТО. Помимо европейских стран, Испания поставляла оружие в Саудовскую Аравию, Сингапур, Малайзию, Сенегал, Оман и на Филиппины.

При этом ABC обратила внимание, что в статистике за 2021 год Украина еще не фигурировала, тогда как уже в 2022 году из Испанию на Украину было экспортировано вооружений на €31 млн, а за первую половину прошлого года показатель составили €102 млн.

До этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что ЕС поставил Киеву лишь треть из ранее обещанных снарядов. По его словам, из обещанного миллиона снарядов ЕС поставил ВСУ лишь 300 тысяч боеприпасов. Данилов считает, что военная безопасность должна вернуться в приоритетную повестку дня стран ЕС, США и других государств.

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