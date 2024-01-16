Юг Израиля подвергся массированному ракетному обстрелу

Районы на юге Израиля подверглись массированному обстрелу из сектора Газа 16 января. Об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения.

В сторону страны в общей сложности выпущено около 50 ракет. На распространенных видео зафиксированы многочисленные перехваты снарядов израильской системой противоракетной обороны «Железный купол».

При этом портал Ynet сообщил, что ракета радикального палестинского движения ХАМАС попала в здание магазина в городе Нетивот. Данных о жертвах и пострадавших нет.

Сегодня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявляла воздушную тревогу в населенных пунктах вблизи восточной границы с сектором Газа.

Накануне министр обороны Израиля Йоав Галант в обращении к нации заявил, что армия обороны страны (ЦАХАЛ) завершила этап активных боевых действий на севере сектора Газа и в ближайшее время намерена прекратить интенсивные сражения на юге палестинского анклава.

Министр также выразил мнение, что сектором Газа должно управлять палестинское правительство, которое будет основываться на силах, не угрожающих Израилю.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.