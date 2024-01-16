В Иракском Курдистане призвали прекратить атаки со стороны Ирана

Премьер-министр регионального правительства Иракского Курдистана Масрур Барзани призвал международное сообщество положить конец иранским атакам в регионе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Барзани.

«В очередной раз Эрбиль подвергся ракетному обстрелу со стороны иранского КСИР. К сожалению, эта совершенная без повода атака привела к гибели и ранению мирных жителей», — заявил Барзани.

Он добавил, что в ближайшие дни будет связываться с мировыми лидерами для того, чтобы прекратить ракетные атаки по Курдистану.

До этого в Госдепе заявили, что США осуждают удары Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по городу Эрбиль — административному центру Иракского Курдистана.

Корпус стражей исламской революции Ирана нанес комбинированный удар по американской военной базе и аэропорту, находящимся вблизи консульства США в столице Иракского Курдистана.

Ранее США обвинили Иран в подготовке атак хуситов на торговые суда в Красном море.