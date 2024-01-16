Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Губернатор Воронежской области рассказал о последствиях атаки дронов ВСУ

Губернатор Гусев: 35 квартир в трех домах повреждены в Воронеже после атаки БПЛА

close
100%
«360tv»/«Baza»' class="item-image" >
Телеграм-каналы «360tv»/«Baza»

В Воронеже в ходе ночной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждения получили три многоэтажных дома. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По словам главы региона, в городе продолжают работать все спецслужбы. По предварительным данным, обломки вражеских устройств повредили 35 квартир трех 10-этажных домов на улице Тепличной.

Для жителей, чье жилье получило ущерб, развернули пункт временного размещения на базе СОШ №84, отметил Гусев, однако пока за помощью никто не обратился. В основном жильцы поврежденных квартир остались у родственников.

В ночь на 16 января над Воронежем средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинские беспилотники. В результате инцидента произошло возгорание на балконе в многоквартирном доме, а еще в двух многоквартирных и ряде частных домов были выбиты окна.

При атаке дронов на Воронеж пострадала 10-летняя девочка. У ребенка резаные раны руки, ноги и шеи. Ей потребовалась помощь медиков, однако ее жизни ничего не угрожает.

В пресс-службе Минобороны РФ сообщали, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили пять и перехватили три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Воронежской области. Еще четыре БПЛА перехватили над территорией Белгородской области.

Ранее российские военные сбили несколько тактических ракет «Точка-У» за сутки.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами