Губернатор Воронежской области рассказал о последствиях атаки дронов ВСУ

В Воронеже в ходе ночной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждения получили три многоэтажных дома. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По словам главы региона, в городе продолжают работать все спецслужбы. По предварительным данным, обломки вражеских устройств повредили 35 квартир трех 10-этажных домов на улице Тепличной.

Для жителей, чье жилье получило ущерб, развернули пункт временного размещения на базе СОШ №84, отметил Гусев, однако пока за помощью никто не обратился. В основном жильцы поврежденных квартир остались у родственников.

В ночь на 16 января над Воронежем средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинские беспилотники. В результате инцидента произошло возгорание на балконе в многоквартирном доме, а еще в двух многоквартирных и ряде частных домов были выбиты окна.

При атаке дронов на Воронеж пострадала 10-летняя девочка. У ребенка резаные раны руки, ноги и шеи. Ей потребовалась помощь медиков, однако ее жизни ничего не угрожает.

В пресс-службе Минобороны РФ сообщали, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили пять и перехватили три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Воронежской области. Еще четыре БПЛА перехватили над территорией Белгородской области.

Ранее российские военные сбили несколько тактических ракет «Точка-У» за сутки.