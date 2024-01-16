Евросоюз проводит аудит украинского оружия

Евросоюз начал проверку переданного Украине оружия. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на дипломатов ЕС.

Проверку проводит Европейская служба внешних связей (EEAS). По данным газеты, аудит решили провести после заявлений о том, что некоторые европейские страны отправили Киеву меньше оружия, чем могли.

Результаты проверки EEAS представит 1 февраля.

До этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Евросоюз поставил Киеву лишь треть из ранее обещанных снарядов. По его словам, из обещанного миллиона снарядов ЕС поставил Вооруженным силам Украины (ВСУ) лишь 300 тысяч боеприпасов. Данилов считает, что военная безопасность должна вернуться в приоритетную повестку дня стран ЕС, США и других государств.

Глава главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что Украина заинтересована в поставках от западных стран старого и сломанного оружия. Он признал, что Киев столкнулся с нехваткой зенитных систем и снарядов. Буданов подчеркнул, что количество оружия также важно.

Ранее в Москве назвали условие переговоров по конфликту на Украине.