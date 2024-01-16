Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Евросоюз проводит аудит украинского оружия

Financial Times: Евросоюз начал аудит предоставленного Украине вооружения

close
100%
Oleksandr Ratushniak/Reuters

Евросоюз начал проверку переданного Украине оружия. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на дипломатов ЕС.

Проверку проводит Европейская служба внешних связей (EEAS). По данным газеты, аудит решили провести после заявлений о том, что некоторые европейские страны отправили Киеву меньше оружия, чем могли.

Результаты проверки EEAS представит 1 февраля.

До этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Евросоюз поставил Киеву лишь треть из ранее обещанных снарядов. По его словам, из обещанного миллиона снарядов ЕС поставил Вооруженным силам Украины (ВСУ) лишь 300 тысяч боеприпасов. Данилов считает, что военная безопасность должна вернуться в приоритетную повестку дня стран ЕС, США и других государств.

Глава главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что Украина заинтересована в поставках от западных стран старого и сломанного оружия. Он признал, что Киев столкнулся с нехваткой зенитных систем и снарядов. Буданов подчеркнул, что количество оружия также важно.

Ранее в Москве назвали условие переговоров по конфликту на Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами