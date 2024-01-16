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Российские силы ПВО перехватили 12 дронов ВСУ над Воронежской и Белгородской областями

МО: силы ПВО перехватили 12 дронов ВСУ над Воронежской и Белгородской областями

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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 16 января перехватили 12 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над Воронежской и Белгородской областями России. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в Telegram-канале.

Согласно информации ведомства, ВСУ пытались совершить террористическую атаку с применением дрона самолетного типа по объектам на территории российских регионов. Над Воронежской областью удалось уничтожить пять и перехватить три вражеских БПЛА.

Также дежурными средствами ПВО четыре беспилотника были перехвачены над территорией Белгородской области.

В Воронеже после атаки украинских дронов был введен режим чрезвычайной ситуации.

Чуть ранее в Минобороны РФ сообщили, что на Купянском направлении расчетом зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» были уничтожены два разведывательных дрона «Лелека-100» и «Фурия» ВСУ.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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