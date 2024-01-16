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В ВСУ заявили о мощных ударах РФ в Крынках

Представитель ВСУ Гуменюк назвала плацдарм в Крынках болезненным сегментом

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Thomas Peter/Reuters

Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Украины «Юг» полковник Наталия Гуменюк заявила, что российские войска наносят мощные удары по плацдарму ВСУ в Крынках Херсонской области, делая его «болезненным сегментом». Ее слова передает украинское издание «Обозреватель».

«Что касается ситуации в Крынках, это, конечно, очень болезненный сегмент, поскольку враг мощно жмет туда огнем», — сказала она.

По словам Гуменюк, войска РФ обстреливают украинские позиции с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО), тяжелой артиллерии и танков, однако чаще используют дроны.

Представитель ВСУ также предположила, что удары России направлены на то, чтобы сделать невозможным снабжение украинского плацдарма на левом берегу Днепра и выбить оттуда все силы украинских войск.

14 января губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины за неделю потеряли около 200 бойцов в Крынках на левом берегу Днепра.

До этого глава региона рассказал о взятом в плен польском наемнике. По его словам, пленный солдат заявил, что не хочет больше связываться с Киевом. Наемник, которого зовут Давид, попал в плен под селом Крынки Херсонской области 19 декабря. Мужчина был ранен и, как утверждает Сальдо, оставлен украинскими сослуживцами в таком состоянии.

Ранее солдаты ВСУ отказались воевать в Крынках.

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