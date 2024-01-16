Подразделения российской группировки «Запад» на Купянском направлении улучшили свое положение и отбросили в юго-западном направлении украинские войска у Синьковки. Об этом начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский рассказал ТАСС.

По словам офицера, российские бойцы при поддержке авиации и артиллерии улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении. В районе Синьковки также при помощи артиллерии и армейской авиации была отражена атака штурмовой группы 60-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Противник вынужден был начать отход в юго-западном направлении.

Ранее сообщалось, что на Купянском направлении расчетом зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» были уничтожены два разведывательных дрона «Лелека-100» и «Фурия» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.