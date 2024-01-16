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В ближайшие дни в Москве будет очень низкое давление

Вильфанд пообещал очень низкое давление в ближайшие дни в Москве

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Максим Блинов/РИА «Новости»

На протяжении всей рабочей недели в Москве ожидается пониженное атмосферное давление, колеблющееся от 730 до 740 мм ртутного столба. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, отметив, что такая погода связана с циклоном, пишет ТАСС.

В результате пониженного давления небо в столице будет облачным на протяжении всей недели.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о колебаниях температуры в Москве в ближайшие дни. Согласно прогнозу Вильфанда, с 17 января ситуация резко изменится, и циклон с северо-запада по северным районам будет перемещаться на северо-восток. В связи с этим Москва будет находиться в потоках не юго-западных, а северо-западных. По его словам, в ночное и в дневное время температура в столице опустится до — 8°C и — 10°C, а по области — до — 12°C.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.

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