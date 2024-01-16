Стало известно, что в Верховную раду снова внесут проект о мобилизации

Новая редакция законопроекта об усилении мобилизации на Украине будет представлена в Раду в ближайшие несколько недель. Об этом заявила замминистра обороны Наталья Калмыкова, пишет РИА Новости.

Представительница украинского военного ведомства подчеркнула, что закон нужен как можно скорее, чтобы защитники страны на передовой имели все необходимые ресурсы. Однако процедура согласования правок может занять больше времени, чем обычно. Главная идея законопроекта остается неизменной, но спорным вопросом остается мобилизация людей с инвалидностью. Количество таких людей увеличилось за последние два года, и необходимы механизмы, которые позволят установить справедливость.

В декабре 2023 года генштаб ВСУ просил мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации, который вызвал негодование и был отправлен на доработку.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

9 ноября мобилизацию и военное положение в стране продлили на три месяца – до 14 февраля 2024 года.

26 декабря на сайте Верховной рады Украины был опубликован проект закона о мобилизации. Документ предполагает, что лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее одесситу удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.