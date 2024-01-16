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На Украине заявили о готовности воевать лопатами

Кулеба: ВСУ будут сражаться лопатами при прекращении поставок оружия Запада

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Ivan Lyubysh-Kirdey/Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью американской телекомпании ABC, что украинские военные будут воевать с помощью лопат, если страны Запада перестанут поставлять Киеву оружие.

«Время уходит, но не наши приверженность и решимость защищать нашу страну. Я, черт возьми, серьезен, когда говорю, что даже если у нас закончится оружие [стран Запада], мы будем воевать лопатами», — сказал дипломат, отвечая на вопрос о том, как разногласия в США вокруг выделения помощи Киеву сказываются на состоянии дел Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Евросоюз поставил Киеву лишь треть из ранее обещанных снарядов.

Репортеры The New York Times писали, что военные перспективы украинской армии не внушают оптимизма из-за больших потерь на поле боя и значительного сокращения поставок западного вооружения.

13 января экс-сотрудник ЦРУ заявил об уничтожении важнейших военных объектов на Украине.

В тот же день бывший замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что ВСУ оказались в тяжелой ситуации из-за дронов РФ.

Ранее в New York Times указали на снижение эффективности кассетных снарядов для ВСУ.

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