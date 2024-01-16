В сирийском Алеппо произошли четыре взрыва

В городе Алеппо на севере Сирии произошли четыре взрыва, сообщает сирийская газета Al Watan .

По данным издания, звуки взрывов были слышны в городе. Однако международный аэропорт Алеппо не пострадал и продолжает работу в обычном режиме. Информации о пострадавших и ущербе пока нет.

Военный эксперт указал на признаки континентальной войны на Ближнем Востоке. Атакуя Йемен, США могут спровоцировать континентальную войну на Ближнем Востоке, заявил военный обозреватель Виктор Баранец.

12 января база Соединенных Штатов в районе газового месторождения «Конико» в Сирии подверглась ракетному удару.

4 января представители шиитской боевой организации «Исламское сопротивление Ирака» заявили об атаке на базу США Эт-Танф в Сирии. Согласно заявлению, атака по американским объектам в Сирии стала ответом на действия Израиля в секторе Газа против палестинского населения, а также частью общих действий по противодействию американской оккупации в Ираке и прилежащих регионах Ближнего Востока.

Ранее иракские группировки атаковали базу США на востоке Сирии.