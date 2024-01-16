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Суд в Москве продлил арест украинским диверсантом, готовившим теракты в России

Суд в Москве продлил арест группе готовившей теракты украинских диверсантов

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Shutterstock

Лефортовским судом Москвы продлен срок ареста в отношении четырех украинских диверсантов, которые в августе прошлого года должны были совершить резонансные террористические акты на военных и энергетических объектах в Брянской области. Об этом сообщает ТАСС.

Суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 21 апреля старшему офицеру группы информационного противодействия центра мониторинга информационного пространства стратегического оперативного командования «Север» сухопутных войск Украины Андрею Антоненко. Аналогичные решения были вынесены и в отношении остальных трех членов диверсионной группы — военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексея Мазуренко, Дениса Ткаченко и Андрея Кулиша.

Ранее сообщалось, что четверых украинских диверсантов, готовивших теракты на военных и энергетических объектах в России, доставили в Москву для проведения следственных действий.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

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