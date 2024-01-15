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Российский истребитель Су-75 Checkmate получит запатентованную искажающую окраску

Для истребителя Су-75 Checkmate запатентована искажающая окраска

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Для истребителя Су-75 Checkmate запатентована особая дезинформационно-искажающая окраска. Об этом сообщает ТАСС.

«Дезинформационно-искажающая окраска предназначена для усложнения визуального распознавания типа самолета и прогнозирования его возможных маневров при кратковременном наблюдении, а также для усложнения поиска и отслеживания самолета на фоне различных подстилающих поверхностей и облачного неба», — говорится в описании патента.

Авторы разработки уточняют, что новая схема окраски будет затруднять идентификацию Су-75 за счет визуальной подмены на силуэт другого самолета. С помощью особых цветовых пятен зрительный акцент будет смещаться от реального контура самолета к его размытому, уменьшенному и деформированному подобию.

13 ноября сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.

О конкурентных преимуществах нового самолета рассказал военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Ранее в США назвали прорывом строительство в России истребителей Checkmate

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