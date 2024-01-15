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В Германии заявили о дефиците оружия у ВСУ

Немецкий аналитик Густав Грессель: у ВСУ наблюдается повсеместный дефицит оружия

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Anna Kudriavtseva/Reuters

Аналитик Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Густав Грессель заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают повсеместный дефицит оружия. Об этом сообщает газета Die Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ).

По словам эксперта, в украинской армии наблюдается снарядный голод, особенно в отношении 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Также ВСУ столкнулись с острой нехваткой гранат от ручного гранатомета РПГ-7, указал он.

«Существует нехватка боеприпасов, которые можно было бы сбросить с помощью дронов на российские цели. Для этого в основном используются гранаты РПГ-7», — сказал аналитик.

До этого американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные Королевского объединенного института оборонных исследований писала, что российские военные в среднем выпускают по противнику 10 тысяч артиллерийских снарядов в сутки, в то время как бойцы Вооруженных сил Украины — 2 тысячи.

На прошлой неделе представители Еврокомиссии Йоханна Бернсель и Петер Стано заявили, что Евросоюз намерен производить один миллион снарядов в год, однако страны ЕС не смогут доставить столько снарядов для Украины к марту, как было обещано.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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