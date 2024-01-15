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В Минобороны РФ заявили, что США мешали искать причины пандемии COVID-19

Генерал-лейтенант Кириллов: США мешали искать причины пандемии коронавируса

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Global Look Press

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что высшие должностные лица США намеренно мешали расследовать причины происхождения пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

«Среди фигурантов военно-биологического досье отдельного упоминания заслуживают лица, причастные к распространению пандемии COVID-19 и получившие финансовую выгоду от распространения некачественных вакцин», — сказал Кириллов в ходе брифинга по военно-биологической деятельности США.

По словам генерал-лейтенанта, среди них — экс-директор ЦРУ Джина Хаспел, министр здравоохранения Соединенных Штатов Алекс Азар и советник Белого дома Энтони Фаучи. Все они преднамеренно препятствовали расследованию причин пандемии COVID-19 и манипулировали общественным мнением, утверждает Кириллов.

Кроме того, он заявил, что главы американских фармацевтических компаний Pfizer и Moderna, Альберт Бурла и Стефан Бансель в тот период получали сверхприбыли на продажах опасных для здоровья человека препаратов.

Генерал-лейтенант сообщил, что в досье также упоминаются руководители подрядных организаций Пентагона — гендиректор компании Metabiota Нита Мадхав и президент EcoHealth Alliance Питер Дашак, причастные к отмыванию денежных средств из государственного бюджета Соедиенных Штатов, выделенных на изучение возбудителя COVID-19 и борьбу с пандемией.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ заявил, что Минобороны США проводило опасные эксперименты во время российской СВО.

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