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Российские военные нанесли удар по базе горючего ВСУ

Минобороны России заявило о поражении базы горючего для техники ВСУ

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военные нанесли удар по базе горючего для военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), поразив его. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил России также поразили 109 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, личный состав и военную технику противника в 142 районах.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что системы противовоздушной обороны (ПВО) России за сутки сбили три тактические ракеты «Точка-У» и уничтожили 25 беспилотников украинских войск в районах Кременной, Белогоровки, Кривошеевки, Николаевки, Верхнекаменки в Луганской народной республике (ЛНР), Спорного в Донецкой народной республике, Пшеничного в Запорожской области.

В МО РФ также заявили, что расчет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» группировки «Запад» Вооруженных сил Российской Федерации поразил хорошо замаскированный командный пункт ВСУ на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции.

Кроме того, сообщалось, что российские военнослужащие уничтожили технику украинской армии с рекордного расстояния в 7,8 тысячи метров благодаря ПТРК «Корнет».

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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