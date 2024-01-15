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Российские военные поразили склад ВСУ в районе Курахово в ДНР

ВС РФ поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районе Курахово

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Reuters

Российские военные за прошедшие сутки нанесли поражение украинскому складу ракетно-артиллерийского вооружения в районе Курахово в Донецкой народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По информации ведомства, в районе данного населенного пункта был поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения 46-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Накануне стало известно, что ВС России уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области.

14 января сообщалось, что российские военные поразили склад с боеприпасами на аэродроме в Днепропетровской области.

В декабре Вооруженные силы России ликвидировали топливное хранилище для авиатехники на аэродроме Канатово в Кировоградской области Украины.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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