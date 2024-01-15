Rheinmetall произведет 470 тысяч тепловых ловушек для немецких войск

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен поставить армии Германии около 500 тыс. тепловых ловушек, предназначенных для защиты воздушных судов. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

В Rheinmetall рассказали, что предприятие подписало с Вооруженными силами Германии «масштабный контракт» на сумму €50 млн. При этом договор заключен на период с декабря 2023 года по декабрь 2029 года.

«Бундесвер сможет закупить 470 тыс. единиц ловушек линейки Birdie», — сообщили в пресс-службе компании.

Ее представители пояснили, что в рамках контракта немецкие войска закупят сигнальные ракеты R-Birdie 118 BS и IR-Birdie 218 BS. Данные снаряды устанавливаются на вертолеты, истребители и транспортные самолеты.

В момент опасности воздушные суда выпускают боеприпасы, чтобы сбить с курса атакующие ракеты. В частности, речь идет о снарядах с инфракрасным наведением.

19 декабря военно-промышленный концерн Rheinmetall сообщил о получении заказа на производство десятков тысяч снарядов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Согласно заявлению на сайте компании, контракт рассчитан на срок до 2025 года.

Ранее в Rheinmetall заявили о планах начать производить боевую технику на территории Украины.