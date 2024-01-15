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Rheinmetall произведет 470 тысяч тепловых ловушек для немецких войск

Rheinmetall поставит Вооруженным силам ФРГ тепловые ловушки на сумму €50 млн

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Global Look Press

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен поставить армии Германии около 500 тыс. тепловых ловушек, предназначенных для защиты воздушных судов. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

В Rheinmetall рассказали, что предприятие подписало с Вооруженными силами Германии «масштабный контракт» на сумму €50 млн. При этом договор заключен на период с декабря 2023 года по декабрь 2029 года.

«Бундесвер сможет закупить 470 тыс. единиц ловушек линейки Birdie», — сообщили в пресс-службе компании.

Ее представители пояснили, что в рамках контракта немецкие войска закупят сигнальные ракеты R-Birdie 118 BS и IR-Birdie 218 BS. Данные снаряды устанавливаются на вертолеты, истребители и транспортные самолеты.

В момент опасности воздушные суда выпускают боеприпасы, чтобы сбить с курса атакующие ракеты. В частности, речь идет о снарядах с инфракрасным наведением.

19 декабря военно-промышленный концерн Rheinmetall сообщил о получении заказа на производство десятков тысяч снарядов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Согласно заявлению на сайте компании, контракт рассчитан на срок до 2025 года.

Ранее в Rheinmetall заявили о планах начать производить боевую технику на территории Украины.

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