Польша согласна на размещение военного контингента Германии на своей территории. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна в интервью Rzeczpospolita.

В настоящее время в Польше находятся около 10 тысяч военнослужащих США.

Шейна подчеркнул, что, когда в соседнем государстве идет вооруженный конфликт, любая помощь и сотрудничество со стороны союзников Польши приветствуются как можно больше.

«Так что, если немцы захотят усилить восточный фланг НАТО в Польше, как они это сделали в Литве, то добро пожаловать», — сказал замглавы польского МИД.

Также газета Rzeczpospolita сообщала, что оружейные заводы Польши максимально нарастили производственные мощности на фоне поставок Украине.

На прошлой неделе стало известно, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский провел встречу с сенаторами США Кристофером Кунсом и Майклом Раундсом, в ходе которой призвал Вашингтон к дальнейшей всесторонней поддержке Украины.

Ранее сообщалось, что бывший премьер Польши признал превосходство ВС РФ на фронте.