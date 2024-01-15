Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Германия разместит свои войска на территории Польши

МИД Польши сообщил о согласии на размещение военного контингента Германии

close
100%
Kacper Pempel/Reuters

Польша согласна на размещение военного контингента Германии на своей территории. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна в интервью Rzeczpospolita.

В настоящее время в Польше находятся около 10 тысяч военнослужащих США.

Шейна подчеркнул, что, когда в соседнем государстве идет вооруженный конфликт, любая помощь и сотрудничество со стороны союзников Польши приветствуются как можно больше.

«Так что, если немцы захотят усилить восточный фланг НАТО в Польше, как они это сделали в Литве, то добро пожаловать», — сказал замглавы польского МИД.

Также газета Rzeczpospolita сообщала, что оружейные заводы Польши максимально нарастили производственные мощности на фоне поставок Украине.

На прошлой неделе стало известно, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский провел встречу с сенаторами США Кристофером Кунсом и Майклом Раундсом, в ходе которой призвал Вашингтон к дальнейшей всесторонней поддержке Украины.

Ранее сообщалось, что бывший премьер Польши признал превосходство ВС РФ на фронте.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами